Мировое обозрение

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Хакеры добрались до информации о британских военных объектах

Хакеры добрались до информации о британских военных объектах

Данные о британских военных объектах и тюрьмах строгого режима обнаружены в теневом сегменте Интернета после того, как хакеры атаковали сервера компании Zaun, оказывающей услуги в области кибербезопасности, в том числе правительственным структурам.

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