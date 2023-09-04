Хакеры добрались до информации о британских военных объектах

Данные о британских военных объектах и тюрьмах строгого режима обнаружены в теневом сегменте Интернета после того, как хакеры атаковали сервера компании Zaun, оказывающей услуги в области кибербезопасности, в том числе правительственным структурам.
Данные о британских военных объектах и тюрьмах строгого режима обнаружены в теневом сегменте Интернета после того, как хакеры атаковали сервера компании Zaun, оказывающей услуги в области кибербезопасности, в том числе правительственным структурам.
Свежие комментарии