Встречайте — русский «Пилигрим»: Атомный монстр размером с авианосец даст газу подо льдами Арктики

«Газпром» и «Курчатовский институт» поддержали проект, который кажется для нынешней России абсолютной фантастикой От планов, которыми поделился президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук, буквально захватывает дух.
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