Что такое оазис? Простое объяснение для детей

Размеры оазисов бывают очень разными. Некоторые представляют собой небольшой участок вокруг источника, а другие занимают большую площадь и имеют собственные поля, сады и поселения.
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