ВС РФ нанесли 27 групповых ударов по аэродромам и базам противника

Российские войска 27 раз наносили групповые удары по военных объектам Украины за минувшую неделю. Разбиты пункты размещения боевиков, места хранения оружия, боеприпасов и военной техники, сообщили в Минобороны РФ.
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