Скоро ли восстановятся позиции биткоина и альткоинов

Биткоин недавно стабилизировался около отметки $84 000 после комментариев президента Трампа. Хотя недавние заявления ФРС утратили свое некогда сильное влияние, надвигающиеся обсуждения тарифов, назначенные на 2 апреля, возбудили интерес рынка, поскольку Трамп намекает на возможные соглашения с отдельными странами.
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