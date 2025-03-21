Скоро ли восстановятся позиции биткоина и альткоинов

Биткоин недавно стабилизировался около отметки $84 000 после комментариев президента Трампа. Хотя недавние заявления ФРС утратили свое некогда сильное влияние, надвигающиеся обсуждения тарифов, назначенные на 2 апреля, возбудили интерес рынка, поскольку Трамп намекает на возможные соглашения с отдельными странами.