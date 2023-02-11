Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

99 подписчиков

Морган об «Арсенале»: «Покупка Троссарда вместо Мудрика выглядит лучшим решением в истории футбола»

Морган об «Арсенале»: «Покупка Троссарда вместо Мудрика выглядит лучшим решением в истории футбола»

Пирс Морган считает, что «Арсенал» правильно сделал, купив Леандро Троссарда вместо Михаила Мудрика. «Покупка Троссарда вместо Мудрика сейчас выглядит лучшим решением в истории футбола.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх