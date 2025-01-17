Капитан Поярков - учебный полет, последний полет. Вьетнам, 1971. (Часть 2)

﻿﻿Начало: здесь. Карта и арт последнего полета МиГ-21У капитана Юрия Пояркова. «Лейтенант Конг Фуонг Тао» была написана более 40 лет спустя, 30 апреля 1971 года, Нгуеном Ле Аном, вьетнамским военным топографом и энтузиастом поисковых систем.