Капитан Поярков - учебный полет, последний полет. Вьетнам, 1971. (Часть 2)

Начало: здесь. Карта и арт последнего полета МиГ-21У капитана Юрия Пояркова. «Лейтенант Конг Фуонг Тао» была написана более 40 лет спустя, 30 апреля 1971 года, Нгуеном Ле Аном, вьетнамским военным топографом и энтузиастом поисковых систем.
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