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Цены на топливо в Свердловской области выросли на 47 %

Цены на топливо в Свердловской области выросли на 47 %

Цены на топливо в Свердловской области с 20 июля по 14 сентября выросли на 47 %, по данным издания «Интерфакс», такие данные на совещании в Совете Федерации привел директор департамента Минсельхоза Роман Некрасов.

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Комментарии
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F I
Пересаживаемся на велосипеды ,самокаты мимо общ. транспорта и своих авто...  Принципиально ,пусть удавятся барыги и спекулянты . Я по городу  до холодов несколько лет на велосипеде езжу до 4 км.в одну сторону , близкие мне ,  от 6 км пользуясь изредка  своей машиной если едут км за 50 ....
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