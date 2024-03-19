Изабелла Гузман: история трагедии и популярность в TikTok Елена ГалицкаяДесять лет прошло с того момента, как восемнадцатилетняя Изабелла Гузман совершила убийство своей матери, Юн Хи Бой, получившее огромное внимание общественности.