Изабелла Гузман: история трагедии и популярность в TikTok Елена ГалицкаяДесять лет прошло с того момента, как восемнадцатилетняя Изабелла Гузман совершила убийство своей матери, Юн Хи Бой, получившее огромное внимание общественности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии