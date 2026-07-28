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Топливный кризис возник на Украине после перехода на европейские стандарты

Топливный кризис возник на Украине после перехода на европейские стандарты

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Украинский рынок топлива переживает острый дефицит бензина и дизеля. Причиной стало введение с 1 июля европейского стандарта Е10, который предполагает добавление к бензину до 10% биоэтанола.

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