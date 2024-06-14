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Любимый Сочи

2 подписчика
Что там с ценами на пляжный инвентарь в Сочи

Что там с ценами на пляжный инвентарь в Сочи? 🏝️ Чтобы прилечь на шезлонге надо будет оставить от 200₽ за час, либо от 700₽ за весь день, а с зонтом от 1500₽.

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