Шоу-бизнес: После славы и 3 разводов живет в крошечной однушке с заведующей столовой: Почему Олег Шкловский ушел из театра и кино

Олег Шкловский прославился благодаря кинокартине «Здравствуйте, я ваша тетя!», в которой ему доверили играть Джекки Чеснея, а нынешнему поколению он больше известен как криминальный авторитет Угрюмый из «Джокера».
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