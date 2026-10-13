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Профессор Юрасов: авиарежим снижает расход энергии в местах без покрытия

Профессор Юрасов: авиарежим снижает расход энергии в местах без покрытия

При слабом сигнале или отсутствии связи телефон теряет заряд даже с выключенным экраном. Причины объяснил доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов, сообщает Life.

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