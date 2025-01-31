В Волгоградской области потушили пожар на НПЗ после атаки БПЛА

Тушение пожара на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Волгоградской области, возникшего в результате падения обломков БПЛА, оперативно завершено, заявил губернатор региона Андрей Бочаров, 31 января сообщает в Telegram-канале администрации Волгоградской области.
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