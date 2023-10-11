США пообещали помогать Украине и Израилю одновременно

Министр обороны Украины Рустем Умеров на брифинге в Брюсселе в среду, 11 октября, заявил, что США ему пообещали продолжать оказывать помощь и Киеву, и Тель-Авиву «столько, сколько потребуется», – сообщают украинские СМИ.
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