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Прогноз на 12 января 2024 года: ждать ли магнитные бури

Прогноз на 12 января 2024 года: ждать ли магнитные бури

Прогноз на 12 января 2024 года: ждать ли магнитные бури Евгения КомароваМагнитные бури – результат ударов выбросов импульсов с Солнца по полям Земли.

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