Камень сверкает: обручальное кольцо Перминовой взбудоражило светскую тусовку

Модель намекнула на скорые перемены в жизни. Елена Перминова и Александр Лебедев Социальные сетиМеньше двух месяцев назад модель Лена Перминова сообщила о расставании с отцом ее четверых детей — 65-летним миллиардером Александром Лебедевым, который за почти 20 лет совместной жизни так на ней и не женился.