Украинские хакеры украли секретный документ ВСУ

Хакеры украли секретный документ ВСУ по защите боевых машин пехоты от ударных дронов.Украинские хакеры из группировки "Берегини" заполучили документ Вооружённых сил Украины, сообщили кибервзломщики в своем телеграм-канале.
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