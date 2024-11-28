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Украинские хакеры украли секретный документ ВСУ

Украинские хакеры украли секретный документ ВСУ

Хакеры украли секретный документ ВСУ по защите боевых машин пехоты от ударных дронов.Украинские хакеры из группировки "Берегини" заполучили документ Вооружённых сил Украины, сообщили кибервзломщики в своем телеграм-канале.

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