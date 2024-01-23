Politico: ЕС испытывает трудности с санкциями против РФ, их лимит практически исчерпан

Европа попыталась разработать еще один пакет санкций против России, и потерпела фиаско, крупных объектов для введения рестрикций не осталось, а затронуть атомную энергетику или ограничить поставку газа, выйдет себе дороже.
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