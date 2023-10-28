5УТРА победили в 3 раунде ПРО ПЕСНИ, а Вика Коробкова и Даша Волосевич вышли в финал

Третий раунд музыкального онлайн-проекта ПРО ПЕСНИ подошел к концу. Третий раунд – три победителя: 5УТРА забрали денежный приз номиналом 300,000 рублей на продвижение,а Вика Коробкова и Даша Волосевич прошли в финал конкурса.
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