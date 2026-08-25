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ИА Реалист

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Глава МИД Индии привёз в Кремль послание Моди

Глава МИД Индии привёз в Кремль послание Моди

МОСКВА (ИА Реалист). 24 августа Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Индии Субраманиама Джайшанкара, который прибыл в Россию с официальным визитом 23-24 августа по приглашению первого вице-премьера Дениса Мантурова.

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