Занявшие Дамаск группировки вступили в бои с курдами на севере Сирии

Занявшие Дамаск группировки вступили в бои с курдами на севере страны, пишет The Times of Israel. Израильское издание подчеркивает, что таким образом формирования, которые до недавних пор взаимодействовали в войне против сирийской правительственной армии, теперь, судя по всему, будут противостоять друг другу.
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