SUSANIN
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SUSANIN

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Главный конструктор ижевского производства дронов попал под санкции США

Главный конструктор ижевского производства дронов попал под санкции США

Ижевск. Удмуртия. Министерство финансов Соединённых Штатов Америки внесло в санкционный список 30 физлиц, в числе которых главный конструктор компании Zala Aero, одного из производств, которое базируется в Ижевске.

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