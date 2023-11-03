Главный конструктор ижевского производства дронов попал под санкции США

Ижевск. Удмуртия. Министерство финансов Соединённых Штатов Америки внесло в санкционный список 30 физлиц, в числе которых главный конструктор компании Zala Aero, одного из производств, которое базируется в Ижевске.
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