ЕС осудил передачу активов российских "дочек" Bosch и Ariston под внешнее управление

Евросоюз отменить передачу дочерние предприятия итальянских и немецких компаний под "временное внешнее управление" после выхода указа президента Владимира Путина об этих мерах в отношении "дочек" Bosch и Ariston.
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