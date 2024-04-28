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ЕС осудил передачу активов российских "дочек" Bosch и Ariston под внешнее управление

ЕС осудил передачу активов российских "дочек" Bosch и Ariston под внешнее управление

Евросоюз отменить передачу дочерние предприятия итальянских и немецких компаний под "временное внешнее управление" после выхода указа президента Владимира Путина об этих мерах в отношении "дочек" Bosch и Ariston.

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