БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Далось вам это «пятое поколение»

Да, сегодняшний мир трудно представить без некоего набора гаджетов, главное свойство которых – демонстрация могущества их обладателя.

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