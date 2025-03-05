БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Страсти по Африканскому корпусу. Сирия, Судан, Чад, Ливия

Страсти по Африканскому корпусу. Сирия, Судан, Чад, Ливия

Российское военное присутствие в Африке, похоже, будет наращиваться Балканский урок – впрок? Несколько неожиданно для меня прозвучала новость о достигнутом с Хартумом соглашении по поводу размещения на территории Судана пункта материально-технического обеспечения.

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