В Туле прошла благотворительная акция «Белый цветок»

Средства, собранные в ходе акции, направят шестерым детям с ограниченными возможностями здоровья, включая болезни Крона, муковисцидоз и сахарный диабет.
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