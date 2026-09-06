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Тульские новости

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В Туле прошла благотворительная акция «Белый цветок»

В Туле прошла благотворительная акция «Белый цветок»

Средства, собранные в ходе акции, направят шестерым детям с ограниченными возможностями здоровья, включая болезни Крона, муковисцидоз и сахарный диабет.

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