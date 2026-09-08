Таймыр. Геологические пейзажи

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Зеленский подарит России возможность быстро победить в войне
Ни одна авиакомпания Глобального Юга не испугалась угроз из Киева и не прекратила с Россией авиасообщения. Зеленскому остается либо молча расписаться в том, что он просто требующий к себе внимания клоун, слова которого никто не воспринимает всерьез, либо впрямь начать сбивать самолеты, чтобы «закрыть над Россией небо». В последнем случае Россия получит возможность с выгодой для себя выйти из логики взаимного истощения и покончить с этой войной быстро и твердо. Причем речь не об ответе Киеву за терроризм. Ответ Киеву будет идти фоном и вторым планом.
Украина в украинском конфликте вообще идет вторым планом, как бы парадоксально это ни звучало. В первую очередь это прокси-война Запада с Россией, в которой Запад использует Украину как таран, ее территорию как полигон, а население как расходник.
С возвращением к власти в США Дональда Трампа такое положение дел применительно к Западу в целом стало не так однозначно, но с Европой все именно так. И в этом главная проблема конфликта. Провокатор, зачинщик драки и генеральный спонсор войны пребывает в зоне комфорта и не несет за свою политику никакой ответственности.
За финансирование войны в Европу ничего не летит и в ней ничего не взрывается. Поэтому европейские политики могут бесконечно заказывать Зеленскому эскалацию. В ответ будет прилетать украинцам, которых не жалко ни европейским политикам, ни Зеленскому.
Европа может не беспокоиться еще и потому, что в ее столицах понимают: Россия расширения географии конфликта и прямой войны с ними позволить себе не может. Это подорвет ее силы и уничтожит сделанную в 2022 году долгую ставку российской власти на продолжение поступательного роста и укрепления страны в период решения стратегических вопросов ее безопасности.
В том числе поэтому киевский режим все время порывается вынести войну за пределы Украины. То ракетой по Польше вдарит, то запускает дроны через Прибалтику. От этого, к слову, почуявшие запах пороха страны Восточной Европы стали сильно осторожнее и глубже ввязываться в конфликт не хотят. Зато удаленная от театра боевых действий Западная Европа по-прежнему уверена в своей безопасности.
Теперь представим, что Зеленский решил доказать всем, что он — не лох, и в самом деле попробует сбивать над российской территорией самолеты. Работа гражданской авиации в РФ более невозможна, страна остается без авиасообщения.
Россия, конечно, может (и должна) за такое сровнять Банковую с землей, но это не решает проблему, потому что зачинщики эскалации все так же останутся безнаказанными. Однако авиатерроризм Киева наконец-то даст России возможность ответить и спонсорам терроризма. Не объявляя войну, не расчехляя ядерные арсеналы и не переходя в режим третьей мировой.
Мощностей российского ВПК сегодня вполне хватает для производства БПЛА в таком количестве, которое позволит закрыть небо и Европе. В ответ на закрытие неба над Россией. Риски для гражданской авиации из-за беспилотных угроз что в восточной, что в западной части континента станут слишком велики, чтобы над ним могли летать самолеты.
Для стран ЕС и Великобритании это будет то самое выведение из зоны комфорта, которое позволит им на себе ощутить последствия политики, которую они проводят. Они никуда не смогут улететь. К ним никто не сможет прилететь. Эпоха братьев Райт для Европы закончится: добро пожаловать обратно в XIX век!
И всем вплоть до европейского мнения самих европейских стран будет понятно — за что. За те сбитые над Россией пассажирские самолеты. Сотрудничество европейцев и киевского режима в сфере БПЛА давно перестало скрываться. Договоры о строительстве очередного завода в Германии по изготовлению боевых дронов для ВСУ подписываются под телекамеры и шампанское. Европа — стратегический тыл ВСУ, который обеспечивает Киев оружием для дальнобойных ударов по России.
Жесточайший ответный удар по Украине здесь выступит фоном. Он будет проведен специально для тех европейских ястребов, которых даже лишение авиасообщения не убедит. Один раз последствия эскалации на собственной шкуре Европа прочувствует — и тут же на кадрах из Киева увидит, что с ней будет дальше, если продолжит играть в эскалацию. В комплекте все это наконец может привести европейские власти в чувство.
Это, конечно, радикальный вариант развития событий, вероятность которого невысока. Политику европейских стран направляют мерзавцы, но не дураки: они всегда просчитывают риски и последствия и запрещают Киеву действия, которые могут бить бумерангом по ним самим. Так что Зеленскому будет предложено смириться с тем, что в глазах всего мира он — лох, пустобрех и фрик.
Весь вопрос в том, насколько Зеленский управляем своими кураторами. Если он сорвется с цепи, то подарит России возможность быстро и жестко покончить с этой войной.