В США почнуть щепити від COVID-19 дітей віком до 5 років Вакцинація найменших американців може стартувати вже 21 червня Американські діти віком до 5 років зможуть отримати свої перші вакцини від COVID-19 вже 21 червня , заявив у четвер координатор Білого дому по боротьбі з COVID-19, якщо дві вакцини, що розглядаються, будуть схвалені всіма […] Сообщение У США почнуть щепити від COVID-19 дітей віком до 5 років появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.