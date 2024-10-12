Изменения в ядерной доктрине России учтены серьезными людьми на Западе – эксперт.Политолог Сергей Михеев назвал важными решения по изменению ядерной доктрины России, которые не могут быть сброшены со счетов Западом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии