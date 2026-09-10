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Курские новости

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Пострадавшего при атаке на Хомутовский район ребёнка доставили в Москву

Пострадавшего при атаке на Хомутовский район ребёнка доставили в Москву

Мальчик, пострадавший при атаке на Хомутовский район, был экстренно доставлен в Москву из-за тяжёлого состояния.

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