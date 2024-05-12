Криптовалюта должна быть только легальной: мнение правительства

Повальная мода майнить крипту и жить на Бали или в Тайланде, пришедшая в Россию около десяти лет назад, может, несколько раньше, за эти годы претерпела ряд изменений, в том числе законодательного характера.
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