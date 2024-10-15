В начале недели в Калининградской области ожидается переменная погода

Калининградская область готовится к переменам погоды. 15 октября уходящий циклон "Хельма" принесет немного тепла, после чего в регионе установятся сухие и солнечные дни благодаря приходу азорского антициклона.
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