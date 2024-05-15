Кабмин уделит особое внимание внедрению ИИ в систему здравоохранения

Члены правительства РФ в приоритетном порядке рассмотрят вопрос о внедрении искусственного интеллекта (ИИ) в здравоохранение, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе приветственной речи на Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России».
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