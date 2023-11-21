Театр абсурда
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Театр абсурда

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Их боялась вся страна: Пять самых известных заключённых в зоне СВО

Их боялась вся страна: Пять самых известных заключённых в зоне СВО

Специальная военная операция стала причиной явления, аналогов которому в мировой практике нет. Большое количество заключённых — вчерашних изгоев "с клеймом на всю жизнь" — сумели не просто выйти из тюрьмы, но и полностью реабилитироваться.

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Комментарии
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Владимир Елкин
Жаль, что Пригожин погиб. С его помощью могли измениться в лучшую сторону судьбы ещё тысяч заключенных России!
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17 час.
Лс
Людмила смирнова
Угробили Пригожина, но нам его Не Забыть!
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