В Минземимуществе Татарстана прошла стажировка для ветеранов СВО

В Министерстве земельных и имущественных отношений Татарстана состоялась стажировка для ветеранов специальной военной операции, которые планируют поступить на государственную гражданскую или муниципальную службу.
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