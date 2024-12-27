Дмитрий Медведев призвал наказать Норвегию

Россия накажет Норвегию за отказ помочь тонущим российским морякам с судна Ursa Major. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале: «Больше 20 лет назад одна моя американская коллега выдала любопытную фразу по поводу событий в Ираке: «Наказать Францию, игнорировать Германию, простить Россию».
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