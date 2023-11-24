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В пензенской поликлинике № 3 начал прием граждан новый ЛОР-врач

В городской поликлинике № 3 в Пензе приступил к работе новый врач оториноларинголог. По данным регионального министерства здравоохранения, Юнус Зуфярович, получивший образование по специальности «лечебное дело» в Саратовском государственном медицинском университете им.

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