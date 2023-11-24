В пензенской поликлинике № 3 начал прием граждан новый ЛОР-врач

В городской поликлинике № 3 в Пензе приступил к работе новый врач оториноларинголог. По данным регионального министерства здравоохранения, Юнус Зуфярович, получивший образование по специальности «лечебное дело» в Саратовском государственном медицинском университете им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии