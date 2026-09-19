В России вырастут выплаты по ОСАГО

В России вырастут страховые выплаты по ОСАГО. Индексация составит 7-8 процентов, рассказал глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.
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Значит скоро вырастут тарифы самого ОСАГО.