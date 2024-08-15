Утром в четверг, 15 августа, в ДТП под Анапой пострадали семь человек. Об этом сообщает РИА Новости. Напомним, авария произошла на трассе «Новороссийск–Керчь» в Краснодарском крае – перевернулся микроавтобус, в котором находилось 19 человек.