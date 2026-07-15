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36-летний Евгений Грачев завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Амура». Он провел 711 матчей в КХЛ с учетом плей-офф в составе 7 команд

Форвард Евгений Грачев завершил карьеру и вошел в тренерский штаб « Амура », где будет помогать главному тренеру Александру Андриевскому.

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