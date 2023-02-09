Хуммельс делит 2-е место с Вайденфеллером по матчам за «Дортмунд». До рекорда Цорка – 119 игр

Защитник Матс Хуммельс принял участие в матче 1/8 финала Кубка Германии с «Бохумом» (2:1). 34-летний немец провел 453-ю игру за дортмундскую «Боруссию» во всех турнирах и вышел на второе место в истории клуба, догнав экс-вратаря Романа Вайденфеллера.
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