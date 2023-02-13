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Поисковая собака спасателей из Узбекистана нашла под завалами в турецком Хатае живых супругов

Поисковая собака спасателей из Узбекистана нашла под завалами в турецком Хатае живых супругов

Через неделю после землетрясения в турецком Хатае под-завалами удалось найти живых людей. Пожилую супружескую пару нашла поисковая собака спасателей из Узбекистана.

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