29 самых дорогих и безумных пиар-ходов в истории

Реклама окружает нас со всех сторон. И если расклеить объявления по подъездам или заказать ролик на телевидении может любой, то над серьезными проектами работают только настоящие гуру маркетинга, которые готовы пойти на все, чтобы запомниться потребителю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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