Российские войска в Курской области продвигаются к госгранице с Украиной, сообщили в Минобороны РФ.Зеленский Курская область ВСУ / Источник: Сеогей Корсун © ИА РегнумВ ведомстве уточнили, что в ходе выполнения боевых задач по вытеснению украинских подразделений из курского приграничья ВС РФ уверенно двигаются вперед к государственной границе России и Украины.