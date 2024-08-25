Французские СМИ: основателю Telegram Дурову продлили срок содержания под стражей

Первоначальный период задержания для допроса может длиться до 96 часов Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, который ранее был задержан во Франции, вечером в воскресенье продлили срок содержания под стражей, сообщают французские СМИ со ссылкой на источник, близкий к расследованию.