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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Дзюбы о форварде в сборной: «Это вызвало бы дополнительный интерес, пришло бы больше народа. История подогревается рекордом Кержакова, который может побить Артем»

Ранее форвард «Акрона» заявил: «Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну‑две игры и дали шанс заковырять любой гол.

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