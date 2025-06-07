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Закон и Порядок

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Про дорогие автомобили в России и про дешёвые автомобили в Китае

Про дорогие автомобили в России и про дешёвые автомобили в Китае

На приложенной к статье картинке — один из самых популярных китайских автомобилей, Джи́ли Би́ньюэ. Перевести «Биньюэ» можно как «яркое превосходство», но на иностранных рынках китайцы предпочитают продавать машину под названием «Джили Кулрэй».

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