Главгосэкспертиза одобрила проект мемориального комплекса на мысе Хрустальном

Мемориальный парк «Защитникам Севастополя» появится на мысе Хрустальном.Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство парка с мемориальным комплексом «Защитникам Севастополя 1941–1942 годов».
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