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Крымское информационное агентство

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В Сакском районе остановили нетрезвого мопедиста, перебравшего допустимую норму в пять раз

В Сакском районе остановили нетрезвого мопедиста, перебравшего допустимую норму в пять раз

В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Мотоциклист», находясь на маршруте патрулирования в Сакском районе СПК Таврида сотрудниками ДПС был остановлен водитель мопеда «Ямаха», с признаками опьянения.

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